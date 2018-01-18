Прокуратура привлекла к ответственности работника Администрации Керчи

По постановлению прокуратуры начальник управления администрации Керчи привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.

Прокуратура г. Керчи провела проверку исполнения законодательства об обращениях граждан. Выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан администрацией г. Керчи.

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Так, на первое поступившее обращение керчанина в местную администрацию ответ был предоставлен с превышением срока на месяц, а на второе не предоставлен вообще. Ввиду выявленных нарушений прокурор города возбудил в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

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По результатам рассмотрения представленных прокуратурой материалов Керченский городской суд назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Рассмотрение ранее незаконно оставленного без рассмотрения обращения контролируется прокуратурой города.

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