Прокуратура требует сноса павильонов около речки на Центральном рынке

Природоохранная прокуратура Керчи провела проверку торговых объектов, расположенных около речки Мелек-Чесме на центральном рынке. Как оказалось, их около сотни, и все они установлены с нарушением законодательства.У 82 объектов договоры на пользования территорией были заключены еще в 2010 году, однако сведения «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений», действовавших на момент заключения вышеуказанных договоров, отсутствуют. Следовательно, как отмечают в ведомстве, прав на размещение павильонов в той зоне у предпринимателей нет.

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И даже несмотря на то, что в 2016 году сессией Горсовета эти павильоны были внесены в список стационарных торговых объектов города, природоохранная прокуратура требует в месячный срок обеспечить беспрепятственный доступ к речке в 20-метровой зоне. Как следствие, закусочные и магазины придется сносить или перемещать.

Оно и немудрено, ведь зачастую отходы и мусор из этих павильонов оказывался прямо в реке. Горожане часто поднимали вопрос о чистке Мелек-Чесме, но властям зачастую было не до этого. В итоге, одна из возможных достопримечательностей города оказалась вся в камышах, пустых пивных бутылках, пластиковых стаканах и лягушках, поющих свои лягушачьи «серенады». А нужна ли самому древнему городу России такая «достопримечательность»?

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