Прокуратура встала на защиту керченского ветерана

Департамент труда и социальной защиты администрации города Керчи отказал ветерану в предоставлении права на социальное пособие. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Ветеран, которому отказали в пособии, обратился в прокуратуру Керчи. По факту обращения сотрудниками прокуратуры была проведена проверка.

В результате разбирательства, было установлено, что в удостоверении керченского ветерана была допущена ошибка в фамилии. Это и послужило основанием для не предоставления социального пособия.

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Дабы исправить произошедшее, прокуратура направила в суд заявление об установлении факта принадлежности заявителю удостоверения «Ветеран труда».

Решением суда заявление прокурора города удовлетворено.

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