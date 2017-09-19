Прокуратура встала на защиту керченского ветерана

Департамент труда и социальной защиты администрации города Керчи отказал ветерану в предоставлении права на социальное пособие. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.
Ветеран, которому отказали в пособии, обратился в прокуратуру Керчи. По факту обращения сотрудниками прокуратуры была проведена проверка.
В результате разбирательства, было установлено, что в удостоверении керченского ветерана была допущена ошибка в фамилии. Это и послужило основанием для не предоставления социального пособия.
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Дабы исправить произошедшее, прокуратура направила в суд заявление об установлении факта принадлежности заявителю удостоверения «Ветеран труда».
Решением суда заявление прокурора города удовлетворено.
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