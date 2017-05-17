Прокуратура запретила интернет-сайты, приторговывающие дипломами

В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Керченской транспортной прокуратурой выявлены интернет-сайты, содержащие информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации действующим законодательством.

Изучением информации, размещенной на Интернет-сайтах, установлено, что на их страницах размещена информация о продаже дипломов учебных заведений, в частности ФГБОУ ВО«Керченский государственный морской технологический университет», являющегося поднадзорным Керченской транспортной прокуратуре объектом, а также иная информация по вопросам приобретения вышеперечисленных документов.

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В связи с тем, что сайты содержат сведения, пропагандирующие такие противоправные действия, как подделка дипломов учебных заведений, а в дальнейшем, и их использование, а также, находятся в открытом доступе в сети «Интернет», Керченским транспортным прокурором предъявлено в Керченский городской суд РК для рассмотрения 4 исковых заявления о признании информации на интернет-порталах о продаже поддельных дипломов об образовании информацией, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Решениями суда исковые заявления прокурора удовлетворены в полном объеме.

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