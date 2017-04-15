Прокуратура защитила керченских медиков

В начале января прошлого года в Керченской городской больнице №2 были прекращены выплаты за квалификацию медицинским работникам.

Произошло это из-за того, что администрация больницы отказалась признавать удостоверения о ее присвоении.

Однако на деле оказалось, что удостоверения действующие, и приостановление выплат противозаконно. В дело вмешалась прокуратура и, проведя проверку, обратилась с иском в суд, который постановил, что прекращение выплат за квалификацию не правомерно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

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Возобновление выплат, по решению суда, должно быть возобновлено с даты их отмены.



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