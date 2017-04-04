Прокуратура заставила власти Керчи отремонтировать дорогу

Суд по иску керченской прокуратуры обязал администрацию Керчи отремонтировать проезжую часть по улице Марата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Городской прокуратурой была проведена проверка качества дорожного покрытия по улице Марата. В ходе инспекции были установлены нарушения.

«Целостность дорожного покрытия повреждена во многих местах, длина отдельных выбоин достигает 5 м, а ширина – 16 м, что значительно превышает установленные стандартами предельные размеры просадок, выбоин и иных повреждений», — идёт речь в сообщении.

Читайте: Водитель сбил пьяного пешехода

Важно отметить, что данная дорога пролегает вдоль детского сада «Дельфин», что создаёт угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, ежедневно следующих по ней в образовательное учреждение.

По причине наличия нарушений требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, прокурор Керчи направил иск в суд. Решением суда администрация Керчи обязана отремонтировать указанный участок дорожного покрытия.

На 4 апреля 2017 года дорога отремонтирована силами администрации Керчи.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

