Прокурор помог восстановить тепло в керченской многоэтажке

Жильцы дома №27 по Индустриальному шоссе обратились в прокуратуру города с жалобой на несоблюдение требований жилищного законодательства – в один из подъездов дома не подавалось тепло. Вмешательство прокурора помогло решить проблему жильцов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в квартирах подъезда № 4 отсутствовало отопление. Тепло не подавалось по причине завоздушенности системы отопления, которая не была подготовлена к отопительному сезону.

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Управляющая компания дома «ЖилсервисКерчь» после обращения керчан в прокуратуру устранила нарушения и сейчас в квартиры подаётся тепло. Однако в адрес организации внесено представление, а также инициировано административное расследование по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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