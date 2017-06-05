Прокуроры облегчили жизнь керченским автомобилистам

Прокуратура Керчи по обращению местного жителя провела проверку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Установлено, что на перекрестке улиц Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого и Куль-Обинского шоссе с интенсивным движением не установлены знаки дорожного движения «Главная дорога» и «Уступите дорогу».

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Несмотря на то, что отделение ГИББД обращалось в администрацию города с предписанием об устранении нарушений, орган местного самоуправления проект организации дорожного движения на перекрестке не разработал, знаки не установил.

Ввиду того, что указанным нарушением создавались предпосылки ДТП, прокурор города предъявил исковое заявление в суд о понуждении оборудовать перекресток в соответствии с требованиями ГОСТа.

Керченский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой города.

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