Просадка опор Керченского моста: миф или реальность?

На просторах украинской блогосферы появилась шокирующая новость – опоры Керченского моста начали проседать. Дезинформацию мигом растащили украинские СМИ, и вот уже весь интернет буквально «кишит» эксклюзивными заголовками о разрушении транспортного перехода через Керченский пролив.

Если начать сначала, то можно узнать, что шокирующая цитата не имеет автора. На одном из украинских форумов один блогер процитировал другого, другой – третьего, а истинный автор статьи затерялся. Тем не менее, «новость» произвела огромный ажиотаж среди украинских и российских читателей.

Пресс-служба Крымского моста довольно оперативно отреагировала на дезинформацию и мигом выпустила релиз о том, что «Стройке века» ничего не угрожает, и процесс строительства движется в штатном режиме.

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«Строительство идет в штатном режиме. На минувшей неделе установили железнодорожную арку, идет подготовка к установке автодорожной. Иная информация основана на фантазиях и домыслах авторов материалов», — сообщили сайту КерчьИНФО в пресс-службе УПРДОР «Тамань».

Ученые и инженеры подтверждают точность и правильность установки железнодорожной арки Керченского моста. За процессом стройки проводится непрерывный мониторинг, и специалисты не подтверждают наличие каких-либо сдвигов, провалов и осадок опор Керченского моста.

Редакция сайта КерчьИНФО хочет успокоить своих читателей и заверить, что строительство Керченского моста идет по плану, и уже совсем скоро мы сможем наблюдать процесс установки второй, автодорожной, арки Керченского моста.

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