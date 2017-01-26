Работы на Митридатской леснице подходят к концу. Рабочие закрепляют арматурную сетку и готовяться сделать поликарбонатное покрытие.

Подрядная организация «ТНГ-групп», которая занимается протиаварийными работами сделала все возможное, чтобы уберечь архитектурный объект от дальнейшего разрушения.

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«На данный момент выполнено 80% от планируемых работ. Сейчас мы прикрепляем арматурную сетку к стенам. Остаётся сделать поликарбонатное покрытие сверху, поставить ограждение и сделать навес для хранения элементов лестницы, которые могут пригодиться в дальнейшем», — рассказал журналисту KerchINFO.com мастер ремонтников Андрей Грачёв.

Протиаварийные работы по укреплению Митридатской лестницы планируют закончить 31 января.

Отметим, что Большая Митридатская лестница с 2015 года находится в аварийном состоянии.

Противоаварийные работы на Митридатской лестнице фото

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