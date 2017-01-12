На Митридатской лестнице активно продолжаются противоаварийные работы. На ремонтируемом участке уже возведены стойки.

Напомним, что весьма долгое время Митридатская лестница находилась в аварийном состоянии, несмотря на то, что по ней ежедневно прогуливались туристы, и бегали дети. Летом 2015 года во время спектакля под открытым небом о царе Митридате обвалилась часть лестницы. Сейчас в этом участке активно ведутся противоаварийные работы.

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На данном этапе подрядчиком «ТНГ-групп» был выполнен ряд работ по очистке обвалившейся части лестницы и удалению мусора с площадки. После чего рабочие приступили к противоаварийным работам: залили бетонное основание и установили стойки. Следующий этап — установка арматурной сетки. Эта конструкция будет удерживать и укреплять стену.

Отметим, что работники сообщили, что уже к концу текущего месяца обещают завершить работу. Все необходимые материалы имеются.

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