На Митридатской лестнице завершились противоаварийные работы. Сейчас на месте, где в апреле 2015 года рухнул один из пролетов, уже установлены металлические каркасы, которые предотвращают дальнейшее обрушение исторического объекта города.

Подрядная организация «ТНГ-групп», которая занимается протиаварийными работами, сделала все возможное, чтобы уберечь архитектурный объект от дальнейшего разрушения.

Работа, которую проделали подрядчики, лишь этап из достаточно большого комплекса, который направлен на масштабную реконструкцию главной достопримечательности города.

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Под навесом конструкции сложены все элементы и декоративные вазоны, которые в дальнейшем будут использоваться для реконструкции лестницы

Напомним, противоаварийные работы стартовали в ноябре 2016 года. На работы было выделено около 15 миллионов рублей. На ремонт всей Митридатской лестницы будет выделено 1,2 миллиарда рублей.

Противоаварийные работы на Митридатской лестнице

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