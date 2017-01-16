На Партизанском мосту продолжаются противоаварийные работы. Процесс задерживается больше, чем на месяц.

В течении долго времени Партизанский мост, который соединяет центр города с многотысячным районом Аршинцево находился в аварийном состоянии, несмотря на то, что по нему ежедневно передвигалось большое количество транспортных средств.

С октября 2016 года на Партизанском мосту ведутся проитивоаварийные работы, которые должны были завершится к Новогму году. Однако, на улице уже 16 января 2017 года, а работа все еще кипит.

Как редакции KerchINFO.com сообщил начальник строительного участка Олег Колочавин, задержка вызвана тем, что при составлении плана противоаварийных работ, не были учтены многие детали, которые возникли непосредственно в ходе работы.

«Сейчас происходит последняя заливка опорной стены. Если погодные условия не ухудшаться, то работы на мосту будут завершены к окончанию января», — отметил специалист.

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