Проходя под аркой Керченского моста (фото)

В водах Керченского пролива прошла парусная регата. 15 яхт прошли под арочным пролетом моста в Крым.
Это отличная возможность приблизится к грандиозному сооружению, и рассмотреть его в максимальной близости.
Про железнодорожную арку Керченского моста написано много, но оказаться рядом с ней – иное. Ее масштабы будоражат сознание: 227 метров в длину, 45 метров в высоту, общий вес – более 6 тысяч тонн.
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Оно состоит более, чем из 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы и прочее.
За установкой этой конструкции на фарватерные опоры следили тысячи людей. А стройка в целом вот уже несколько лет остается одним из самых популярных и обсуждаемых объектов.
Напомним, введение в эксплуатацию автомобильной части Керченского моста запланировано на декабрь 2018 года, а железнодорожной – на окончание 2019 года.
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