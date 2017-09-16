Проходя под аркой Керченского моста (фото)

В водах Керченского пролива прошла парусная регата. 15 яхт прошли под арочным пролетом моста в Крым.

Это отличная возможность приблизится к грандиозному сооружению, и рассмотреть его в максимальной близости.

Про железнодорожную арку Керченского моста написано много, но оказаться рядом с ней – иное. Ее масштабы будоражат сознание: 227 метров в длину, 45 метров в высоту, общий вес – более 6 тысяч тонн.

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Оно состоит более, чем из 400 крупных элементов: блоки нижнего и верхнего пояса, арочные своды, раскосы и прочее.

За установкой этой конструкции на фарватерные опоры следили тысячи людей. А стройка в целом вот уже несколько лет остается одним из самых популярных и обсуждаемых объектов.

Напомним, введение в эксплуатацию автомобильной части Керченского моста запланировано на декабрь 2018 года, а железнодорожной – на окончание 2019 года.

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