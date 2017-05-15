Прожиточный минимум для керчан поднялся на четыре золотистых монеты

Размер прожиточного минимума на полуострове в первом квартале «подобрался» к отметке 9 542 рубля. Это на 40 рублей больше, чем в четвертом квартале 2016 года. Отметим, что размер «минималки» в Крыму составляет 7 650 рублей.

В соответствии с информацией Совмина РК, на данный момент для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составил 10 210 рублей, для пенсионеров – 7 878 рублей, для детей – 10 030 рублей.

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По сообщению Крымстата, сумма потребительской корзины в апреле составила 13 537,01 рубля в расчете на одного человека и за месяц увеличилась на 0,9%.

Стоит отметить, что размер «минималки» в Крыму составляет 7 650 рублей.

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