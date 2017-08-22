Прожиточный минимум в Крыму: новые цифры

Совмином РК установлен новый размер прожиточного минимума для разных категорий населения в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Керченского горсовета.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Крым от 18.08.2017 года № 414 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым за II квартал 2017 года» установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым за II квартал 2017 года:

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В расчете на душу населения – 9 936 рубля. По основным социально — демографическим группам для: — трудоспособного населения – 10 634 рубля; — пенсионеров – 8 170 рубля; — детей – 10 487 рубля.

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