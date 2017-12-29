Пусть эта статья никому не пригодится в новогодние праздники

Новогодние праздники – время отдыха практически для всех россиян, однако для спасательных служб и медиков – зимние каникулы – время напряжённой работы. Редакция КерчьИНФО публикует информацию о том, как будут работать городские медицинские учреждения! Самое главное, чтобы эти сведения никому не понадобились ;)
В больнице №1 со 2 по 6 января 2018 года будет работать дежурный врач (с 8:00 до 12:00)
В больнице №2 с 1 января по 8 января 2018 года дежурные терапевты будут принимать по расписанию, специалисты работать не будут.
В больнице №3 со 2 января по 8 января 2018 года в поликлинике по обслуживанию взрослого населения по неотложным показаниям будет принимать дежурный врач с 8:00 до 13:00. Вызвать врача на дом можно с 8:00 до 10:00.
Номер телефона керченского ТРАВМПУНКТА – 8 (36-561) 6-70-61
В детской поликлинике дежурный педиатр будет принимать с 9:00 до 13:00
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