Пусть эта статья никому не пригодится в новогодние праздники

Новогодние праздники – время отдыха практически для всех россиян, однако для спасательных служб и медиков – зимние каникулы – время напряжённой работы. Редакция КерчьИНФО публикует информацию о том, как будут работать городские медицинские учреждения! Самое главное, чтобы эти сведения никому не понадобились ;)

В больнице №1 со 2 по 6 января 2018 года будет работать дежурный врач (с 8:00 до 12:00)

В больнице №2 с 1 января по 8 января 2018 года дежурные терапевты будут принимать по расписанию, специалисты работать не будут.

В больнице №3 со 2 января по 8 января 2018 года в поликлинике по обслуживанию взрослого населения по неотложным показаниям будет принимать дежурный врач с 8:00 до 13:00. Вызвать врача на дом можно с 8:00 до 10:00.

Номер телефона керченского ТРАВМПУНКТА – 8 (36-561) 6-70-61

В детской поликлинике дежурный педиатр будет принимать с 9:00 до 13:00

График работы Детской больницы в Керчи на новогодние праздники 2018 года

Отделения Дни работы Часы работы Поликлиника: амбулаторный приём врача – педиатра участкового 2 января 2018 – 8 января 2018 с 9:00 до 14:00 Рентгенкабинет 3 января 2018, 6 января 2018 с 9:00 до 14:00 Клинико-диагностическая лаборатория 3 января 2018, 6 января 2018 с 8:00 до 13:00 Приёмное отделение ЕЖЕДНЕВНО КРУГЛОСУТОЧНО Дневной стационар 2 января 2018 – 8 января 2018 с 8:00 до 12:00 Педиатрическое отделение №1 (младшего возраста) ЕЖЕДНЕВНО КРУГЛОСУТОЧНО Педиатрическое отделение №2 (старшего возраста) ЕЖЕДНЕВНО КРУГЛОСУТОЧНО Детское инфекционное отделение ЕЖЕДНЕВНО КРУГЛОСУТОЧНО

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