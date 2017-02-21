Путешественник из Калуги придёт пешком в Керчь

Житель Калуги отправился в путешествие в Керчь. 20 февраля Владимир Кузин отправился в пешее странствие из Калуги в Крым. По предварительным расчётам в пути странник проведёт 371 час и в общей сложности преодолеет путь в 1808 километров. Об этом сообщает телерадиокомпания Ника.

За время своего путешествия Владимир Кузин планирует посетить города: Воронеж, Ростов—на—Дону, Керчь и Севастополь. Пройти маршрут длиною в 1808 км калужанин намерен за два — три с половиной месяца. Владимир планирует посмотреть в Крыму и в частности в Керчи все интересные места и возможно пожить год в Севастополе.

Походный рюкзак путешественника будет весить около 10 килограммов, с собой Владимир возьмёт только самое нужное. Спать в ночное время суток калужанин планирует в круглосуточных кафе для дальнобойщиков или под звёздами, в зависимости от погодных условий.

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Напомним, с утра двадцатого февраля россиянин Владимир Кузин отравился пешком с материка на полуостров. Пройти маршрут пешком от Калуги до Севастополя калужанин намерен преодолевая по 30—40 километров в день. По предварительным расчётам, в Керчи путешественник должен оказаться самое позднее в конце апреля.

Журналисты KerchINFO.com по возможности будут следить за пешим путешествием калужанина Владимира Кузина и рассказывать о всех новостях нашим читателям.

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