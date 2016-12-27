Президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ, передает РИА Крым.

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова.

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В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя — гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

«Мы находимся на площадке запуска очистного устройства. Это один из объектов магистрального газопровода, запускаемого сегодня из Краснодарского края в Крым. 16 километров газопровода проложено по дну Черного моря, далее 341 километр – по территории Крыма от Керчи до Севастополя. Пропускная способность – 2,1 млрд кубометров. В случае необходимости объем перекачиваемого газа может быть увеличен до 4 млрд кубометров. Этого хватит для того, чтобы покрыть все потребности Крыма в газе», – сказал Шабанов.

Общая протяженность магистрального газопровода составляет 358,7 километра, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 километра.

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