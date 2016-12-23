Большая пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина не могла пройти без вопросов про Крым, поскольку данная тема актуальна не только жителям данного региона, но и всем россиянам.

К Владимиру Владимировичу поступил вопрос о динамике интеграции Крыма в российскую экономику, на которой Президент дал достаточно развернутый ответ.

Редакция KerchINFO.com публикует полный ответ Президента касательно данного вопроса:

«В программе по развитию Крыма представлены достаточно льготные (с точки зрения российского законодательства) режимы, свободные экономические зоны. Оказалось, что и юридически, и экономически столь быстрая интеграция — это сложно. Далеко не все лежит на стороне федерации. Она необходимые деньги предоставляет, нужно грамотно, вовремя и эффективно ими распорядиться. Здесь даже для местных властей есть проблема. Людям сложно понять как эти процессы должны вписываться в законодательство РФ, в административные процедуры. Требуется время, чтобы все это «срослось».

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Этот процесс идет хорошими темпами. Если во всей России повышенно производство на относительно небольшой показатель — 0,7% — 0,8%, то в Крыму — 6%, а Севастополе все 25%. Это происходит за счет размещения заказов федеральных российских компаний. Уровень безработицы в Крыму меньше, чем во всей России.

Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма? Разумеется — судоремонт, судостороение, отдельные отрасли химической промышленности, сельское хозяйство (на его поддержку в 2016 году направлено 3 млрд рублей, что в 10 раз больше чем в 2014 году), и конечно же, туризм. Я нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объем туристических поездок резко возрастет.

Хотелось бы, чтобы высокотехнические сферы развивались в Крыму, чтобы они не нарушали окружающую среду и не наносили ей ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места.

Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в РФ: средняя з/п в стране — 35 тыс.р./месяц, в Крыму — 24 тыс.р./месяц, в Севастополе 25 тыс.р./месяц. Но я уверен, что эти цифры выровняются. С учетом потенциала, рост обязательно будет.

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Нам нужно решить те вопросы, которые не решались десятилетиями. Речь, прежде всего, идет про здравоохранение: сделать хорошую клинику в Симферополе, в районе Ялты вскоре будет закончена небольшая современная клиника. Есть проблема с подготовкой персонала, так как люди пока не работали на таком оборудовании. Но и это решается. Будем вместе с вами ритмично работать», — ответил Владимир Путин.

Напомним, в течении пресс-конференции в ходе пресс-конференции неоднократно поднимался вопрос присвоения официального названия мосту, который сейчас строится через керченский пролив. Но сам Президент, сказал, что ему привычно называть его «Керченским».

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