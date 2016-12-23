На традиционной ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина один из крымских журналистов решил задать вопрос о «правильном» названии строящегося Керченского моста.

По мнению журналиста название «Крымский мост» дублирует уже имеющееся имя собственное объекта в Москве, а название «Керченский мост» — не прижилось в Крыму (?). Редакция сайта KerchINFO.com считает, что журналист из Крыма задал довольно странный вопрос, ведь как раз название «Керченский мост» — наиболее употребимое как жителями Крыма, так и гостями полуострова, что и подтвердил Владимир Владимирович Путин.

«Вы ведь сами сказали «Керченский», «Керченский». Название не я придумал, я придумал его строить. А вы придумали, как его назвать», — ответил на вопрос Президент РФ.

Смотрите: Поиск мост видео Керченский мост сегодня 19 декабря (ВИДЕО)

«Кстати говоря, его проекты (проекты моста через Керченский пролив — прим. ред) были еще в царские времена. Потом в советское время был проект, потом оккупанты его практически построили, но не должным образом, так как ледоколом его снесло.

В целом это востребованный проект. Я уверен и надеюсь, что произойдет нормализация отношений с Украиной, и мост будет полезным для развития российско-украинских отношений в будущем. Это очень востребованный инфраструктурный элемент. Он будет отражаться и на экономике, без сомнений, а не только на туристических потоках».

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

