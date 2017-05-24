Пьяный муж поколотил жену табуреткой

В Ленинском районе, представителям больницы пришлось обратиться в полицию из-за одной из пациенток. А точнее из-за причины, по которой женщина в больницу и попала.

Медики диагностировали у пострадавшей 8-9 переломов ребер. Полицейские, опросили женщину, и та рассказала им, что в ходе ссоры с пьяным мужем, последний избил ее табуреткой.

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Сам мужчина ранее был судим, и на допросе признался, что избил женщину, понимая, что ответить она ему не сможет, –сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Теперь, ему, скорее всего, придется вернуться в места лишения свободы. Согласно законодательству, там он может провести до 5 лет.

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