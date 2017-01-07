Пьяный севастополец стал героем украинских СМИ

Украинские СМИ вчера облетело громкое известие о задержании в центре Севастополя мужчины «за попытку сожжения российского флага». В реальности инцидент выглядел совсем иначе.

В пресс-службе МВД России по Севастополю пояснили, что нарушителем спокойствия в районе Артиллерийской бухты стал изрядно выпивший мужчина, который «пытался выбросить в мусорный бак сувенирный флажок и ругался нецензурной бранью». Севастопольцы вызвали наряд полиции, который задержал дебошира и доставил его в УМВД по Ленинскому району. По данным пресс-службы, сейчас решается вопрос о привлечении задержанного к административной ответственности.

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Неофициально российские силовики, смеясь, рассказывают, что находящийся в отделении мужик до сих пор не может прийти в себя, чтобы дать показания, объясняющие непристойное поведение.

К слову, на месте происшествия изъят не один, а целых три сувенирных флажка – два Советского Союза и один – российский. Следов огня на них не обнаружено.

«Версия о сожжении флага появилась следующим образом. Первыми дебошира остановили сотрудники охранной фирмы, сидящие в будке возле паромной переправы. Они утверждают, что сделали мужчине замечание за нахождение в общественном месте в неподобающем виде. С их слов, в разгар конфликта мужчина якобы бросил флажки в урну, а потом закричал, что «сейчас вообще сожжёт их». После этого неадеквата и увезла полиция», — сказал источник.

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