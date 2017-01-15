Пьяный водитель на пешеходном переходе сбил ребёнка

Около 16:20 дорожно-транспортное происшествие случилось на пешеходном переходе в районе ЮГНиРо. Пострадавшего ребенка увезла скорая помощь.

Автомобиль «Volkswagen» двигался по улице Свердлова по направлению к центру города. Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, на переход резко выбежали две девочки, и он не успел остановиться. Вследствие этого задел левой частью бампера одного из пешеходов.

Заметим, что остановить машину автомобилист смог далеко после перехода, явных следов торможения на асфальте не видно. Водитель пояснил, что начал останавливаться уже после удара, так как раньше просто не увидел выбежавших пешеходов.

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Добавим, что проходить медицинское освидетельствование водитель отказался. У мужчины заметна заторможенная реакция, нарушение речи.

Пострадавшую школьницу увезла скорая помощь. Предварительный диагноз: перелом голени, ушибы.

На данном участке дороги затруднено движение транспорта.

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