Пятница в Керчи началась с аварии

На центральной дороге района Аршинцево случилось дорожно-транспортное происшествие.

В Керчи на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Победы столкнулись два транспортных средства. Участниками происшествия стали «Таврия Славута» и иномарка «Lancia». Авария произошла возле дома 62/1.

Причина ДТП: автомобиль отечественного производства пропускал пешехода, а водитель иномарки — прозевал и не успел вовремя затормозить. В итоге аварии у иномарки «Lancia» повреждены бампер и капот. Пострадавших нет.

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Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.



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