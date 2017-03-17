Пятница в Керчи началась с аварии

Пятница в Керчи началась с аварии
Март 17 09:27 2017

На центральной дороге района Аршинцево случилось дорожно-транспортное происшествие.

В Керчи на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Победы столкнулись два транспортных средства. Участниками происшествия стали «Таврия Славута»  и иномарка «Lancia».  Авария произошла возле дома 62/1.

Причина ДТП: автомобиль отечественного производства пропускал пешехода, а водитель иномарки  — прозевал и не успел вовремя затормозить. В итоге аварии у  иномарки «Lancia»  повреждены бампер и капот. Пострадавших нет.

Читайте: Под Керчью нашли авиабомбу

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.


Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!
comments powered by HyperComments