Рабочая неделя в Керчи начнется с сильных дождей

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ по Республике Крым предупреждает жителей полуострова о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях.

Согласно данным ФГБУ Крымское «УГМС», утром и днем 20 ноября, а также ночью 21 ноября В Крыму ожидаются сильные дожди.

Помимо прочего, прогнозируется усиление юго-западного (с переходом на северо-западный) ветра до 20-25 м/с.

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В связи с этим велика вероятность возникновения ЧС с повреждением и обрывом ЛЭП, обрушением широкоформатных и ветхих конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением ДТП.

Также возможны затруднения в работе Керченской паромной переправы.

Будьте осторожны, берегите себя и близких.

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