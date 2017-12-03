Рабочие готовят первый съезд с эстакады

Строительство автоподходов к Керченскому мосту набирает обороты. Уже несколько недель назад рабочие начали проводить ремонтные работы на проезжей части по улице Шоссе Героев Сталинграда. Керчане испытали некоторые неудобства таких строительных работ и на себе: несколько дней в городе возникали крупномасшатбные пробки, ранее невиданные в нашем небольшом городке.

На данный момент работы на проезжей части автомобильной дороги на Верхнем Солнечном продолжаются. Сейчас строители занимаются подготовкой первого из нескольких съездов с будущей эстакады. Как и планировалось, он будет находится напротив Керченского отделения Пенсионного фонда.

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Продолжается работа и на других участках транспортной развязки. Например, первый ряд опор эстакады уже полностью засыпан. Не простаивают и остальные ряды: повсюду виднеются рабочие, занятые возведением эстакады и неутомимая, снующая во все стороны, техника. Строители заняты и на дальних участках.

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Автоподходы к Керченскому мосту 3 декабря 2017 года. Первый съезд с эстакады



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