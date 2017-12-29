Работа Центра МРТ Керчь в праздничные дни

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ПАЦИЕНТЫ! СООБЩАЕМ О РАБОТЕ ЦЕНТРА МРТ Керчь (на СРЗ) В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ НОВОГО ГОДА: 31 декабря Центр работает с 8-00 до 14-00

1 января 2018 года выходной

2 января – 6 января работаем с 8-00 до 14-00

7 января выходной

8 января работаем с 8-00 до 14-00

с 9 января работаем по прежнему графику работы с 8-00 до 20-00

Уважаемые пациенты!

В нашем диагностическом медицинском центре ” МРТ Керчь” работает процедурный кабинет. Осуществляется внутримышечное, внутривенное введение лекарственных препаратов по назначению врача. При острых болях проводятся тригерные блокады, паравертебральные, околосуставные блокады, а так же лечебно-диагностические пункции суставов.

Подробности узнавайте на официальном сайте и по телефонам: +7 978 924 27 24; +7 978 924 27 25

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