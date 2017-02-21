Работа керченских троллейбусов временно приостановится

С вечера 22 февраля до утра 23 февраля МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» будет проводить восстановительные работы на троллейбусной линии на Горьковском мосту. В связи с этим общественный электротранспорт будет работать по графику:
— 22 февраля до 19:30
— 23 февраля с 07:00 и далее в соответствии с расписанием.
Отметим, что на позапрошлой неделе одну из полос Горьковского моста рабочим пришлось перекрыть для того, чтобы приступить к противоаварийным работам. На сегодня рабочая бригада ООО Строительное монтажное объединение «Ристон» перместилась на противоположную сторону моста.
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Возможно завтра ремонтные работы троллейбусных электролиний приведут к затруднительному движению транспорта по Горьковскому мосту и создадут существенные пробки.
Керченская администрация просит горожан отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
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