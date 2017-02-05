Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Об этом сообщает пресс-центр «Морской дирекции».

Работа Керченской паромной переправы полностью остановилась в связи с ухудшением погодных условий.

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Основной причиной остановки движения является густой туман, который делает передвижение паромов небезопасным.

Предварительная информация о возобновлении функционирования переправы отсутствует.

Обновление: Керченская паромная переправа возобновила функционирование в 12:15 сегодня, 5 февраля. В целом, переправа «стояла» около трех часов.

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