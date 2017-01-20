От читателей KerchINFO.com поступила жалоба в редакцию о том, что персоналу керченских детских садов до сих пор не выплачен аванс за январь.

Учитывая то, что авансы у работников дошкольных учреждений не баснословные, не понятно, почему вообще возникла данная проблема.

«Из министерства ещё не были перечислены денежные средства, и на днях они должны поступить», — прокомментировал редакции KerchINFO.com эту ситуацию начальник управления образования Виктор Дахин.

Будем надеяться, что проблема невыплаты аванса работникам детских садов Керчи в ближайшее время будет устранена. И все работники керченских детских садиков получат свои деньги.

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