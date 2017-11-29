Работники КРЭС превышают должностные обязанности?

На кречанина напали работники КРЭС. По словам пострадавшего ему незаконно отключили подачу электроэнергии.

В редакцию сайта КерчьИНФО обратился Александр ГАЛАНОВ с просьбой опубликовать информацию о вопиющем случае – работники КРЭС незаконно отключили в его квартире свет и нанесли телесные повреждения.

«Понимаете, получилось так, что я давно не живу в этой квартире. Много лет проживаю в Питере. А в керченской квартире живет мой брат. Так вот у него была задолжность по электроэнергии 1026 рублей. 27 октября в счет этой задолжности было внесено 300 рублей. Планировалось, что ровно через месяц, когда нужно оплачивать следующий период погасить еще часть долга. Однако, 21 ноября работники КРЭС пришли в квартиру и попросили предоставить книжку по оплате за электроэнергию и ключи от щитка, якобы посмотреть показания. Но на самом деле стали срывать пломбу счетчика и намеревались отключить свет», – пояснил Александр.

Также, он рассказал, что разговаривал с сотрудниками КРЭС и объяснял, что согласно постановлению правительства «О порядке отключения подачи электроэнергии потребителям» , при поступлении минимального платежа от задолжника отключение электричества незаконно. Но на контакт работники «Крымэнерго» идти не хотели. Тогда Александр попросил своего брата сию же минуту отправиться в КРЭС и внеси на лицевой счет 1500 рубле, что значительно выше суммы задолжности.

Пока мужчина осуществлял платеж, Александр просил работников не отключать свет. В ходе разговора завязалась потасовка. Согласно показаниям пострадавшего ее инициировали работники КРЭС. В процессе конфликта Александру нанесли порезы в районе шеи острым инструментом. Провода подачи электроэнергии перерезали.

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На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Уже будучи в отделении Александр написал заявление на работников КРЭС. В этот же день владелец квартиры обратился и к начальнику керченского филиала «Крымэнерго», с просьбой разобраться в ситуации и провести работы по восстановлению подачи электричества. На что Александр получил отказ.

«На следующий день пришли сотрудники КРЭС и подключили подачу электричества. Они предоставили мне счет и договор на подключение. Спросили буду ли я оплачивать это подключение сразу или через суд. На что я заявил о намерении обратится в арбитражный суд. Дело в том, что на самом деле, для того чтобы возобновить подачу электроэнергии нужно самому ходить по кабинетам, писать заявления, оплачивать квитанцию и только после этого устанавливается день, когда приедут рабочие и восстановят подключение. Получается, что такими действиями керченское управление «Крымэнерго» подтверждает факт незаконного отключения электроэнергии», – пояснил Александр.

На сегодняшний день владелец квартиры уже подал заявление в прокуратуру.

Работники керченского ГУП РК «Крымэнерго» не согласны с показаниями Александра и считают пострадавшими своих сотрудников. Об этом сообщили на официальном сайте предприятия:

«Очередной вопиющий случай произошел 21 ноября 2017 года в Керчи: бытовой абонент, которого отключали за задолженность, набросился на электромонтеров, схватил одного из них за горло и, приставив отвертку, угрожал расправой. Сотрудники немедленно оповестили руководство РЭС и вызвали полицию».

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