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Работы на Партизанском мосту уже практически окончены. Об этом сообщил в комментарии начальник участка Олег Колочавин.

На партизанском мосту противоаварийные работы подходят к завершению. Уже на следующей неделе ремонтные работы завершатся.

Читайте: Противоаварийные работы на Партизанском мосту: близок ли конец?

«Работы близятся к концу. На следующей недели протиавоаварийные работы завершатся», — отметил Колочавин.

Противоаварийными работами на Партизанском мосту занимается ООО «Строительное монтажное объединение «Ристон». Работы должны были завершиться ещё в конце 2016 года. Однако, как отметил застройщик, задержка произошла из-за того, что при составлении плана противоаварийных работ, не были учтены многие детали, которые возникли непосредственно в ходе работы.

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мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы
мост аршинцево партизанский ремонт противоаварийные работы

 

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