Работы на Партизанском мосту уже практически окончены. Об этом сообщил в комментарии начальник участка Олег Колочавин.

На партизанском мосту противоаварийные работы подходят к завершению. Уже на следующей неделе ремонтные работы завершатся.

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«Работы близятся к концу. На следующей недели протиавоаварийные работы завершатся», — отметил Колочавин.

Противоаварийными работами на Партизанском мосту занимается ООО «Строительное монтажное объединение «Ристон». Работы должны были завершиться ещё в конце 2016 года. Однако, как отметил застройщик, задержка произошла из-за того, что при составлении плана противоаварийных работ, не были учтены многие детали, которые возникли непосредственно в ходе работы.

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