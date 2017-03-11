Работы по сдаче домов для переселенцев на последнем этапе

Два многоквартирных дома для переселенцев с зоны строительства Керченского моста практически готовы.

На данный момент ведется укладка тротуарной плитки, прокладка канализационных труб и уборка мусора на территории. Отделочные работы внутри большинства квартир уже завершены, производится укомплектование санузлов.

Для облагораживания дворов уже привезли скамейки. Так же привезли газовые плиты, которые вскоре установят в квартирах. Устанавливают газовые котлы.

Работа ведется чрезвычайными темпами, без выходных и до позднего вечера. На стройке задействовано более 200 человек с техникой. По словам работников объекта, все закончат в течении максимум двух недель.

Строительство домов для переселенцев фото



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