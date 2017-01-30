Правительство Крыма утвердило законопроект, который предполагает, что к 2030 году регион станет экономически развитым, с высоким уровнем жизни и лучшими условиями для бизнеса.

Стал действительным Закон, принятый государственным советом Крыма «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года». Документ подразумевает собой план действий, который в результате в значительной степени улучшит жизнь на территории республики.

Таким образом, согласно плану развития, в 2030 году Крым будет «республикой инноваций с опережающими темпами социально-экономического развития, сформировавшей качественно новые стандарты жизни населения и создавшая лучшие в России условия ведения бизнеса, реализующая геостратегические интересы страны в мире и Азово-Черноморско-Средиземноморском макрорегионе, интегрированная во всероссийские и международные торгово-экономические связи».

Читайте: Керченская переправа тормозит развитие портов Крыма?

На данном этапе происходит формирование плана мероприятий, в границах выше указанного законопроекта, который более узко обозначит стратегические задачи, определит их сроки и назначит ответственных.

Координировать осуществление Стратегии поручено Минэкономразвития Крыма.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

