Раннее развитие – залог успеха!

Ученики школы раннего развития «Умница» при Центре развития личности «Гармония» порадовали родителей своими достижениями.

Приглашать родителей на открытые занятия в конце учебного года – добрая традиция нашего Центра. Мамы и папы, бабушки и дедушки могли понаблюдать за работой своего ребёнка во время занятий, его активностью, полученными знаниями по грамоте, математике и логике, английскому языку.

Ведь так приятно, нам родителям, гордиться своим малышом! Который, ещё до школы, так много знает о природе и мире, хорошо читает, владеет счётом и письмом, говорит на английском языке. А главное, так любит учиться и готов каждый день совершать открытия!

А наши выпускники «Всезнайки» уже полностью готовы к большой школе. Мы надеемся, что своё желание получать знания и развиваться они сохранят на всю жизнь! Мы гордимся вами, дорогие ВЫПУСКНИКИ!

Родителей наших «Умниц», которые еще не побывали на занятиях, мы ждем в ближайшее время. Расписание уточняйте у преподавателей и администраторов центра.

Внимание! Центр развития личности «Гармония» ждёт новых Умниц в свою «чудо-школу»!

Запись на 2017-2018 учебный год по тел. 6-20-70; моб. +7-978-824-65-66 или по адресу: Г.Керчь, ул. Козлова, 19, пом.11

Больше новостей о ЦРЛ «Гармония» на нашей страничке ВКонтакте: https://vk.com/garmoniya_kerch и https://vk.com/prazdnik_kerch

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