Раскопки склепа на Госпитальной: завершающий этап (фото)

Основная часть раскопок на Госпитальной завершена, однако работы по раскопке склепа, найденного там в ходе археологической экспедиции, исследующей территорию на строительстве автоподходов к Керченскому мосту, еще продолжаются.

Стоит отметить, что археологов там осталось не так уже и много. Ведь основные работы по исследованию склепа завершены, все возможные находки, которых, к сожалению, оказалось меньше, чем хотелось бы, изъяты.

Найденный склеп относится к эпохе Александра Македонского. По оценкам ученых, захоронен в нем был знатный человек. К сожалению, когда археологи проникли внутрь захоронения, то выяснили, что оно было разграблено. Ученым представилась урна с прахом взрослого человека, детское захоронение, а также гвозди и черепки лаковой посуды.

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Стоит отметить,что уже этим летом керчане и гости города смогут своими глазами посетить уникальное сооружение. Как ранее сообщала генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА, склеп представят посетителям уже в августе текущего года.

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