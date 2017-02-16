Раскрась Керченский мост!

На официальном сайте Керченского моста появилась раскраска под названием «Крымский мост». Теперь каждый желающий сможет в свои цвета разукрасить детали моста.

В раскраске представлены строители, оборудование и разные виды техники. На каждом развороте представлен определённый герой, черно—белая картинка, её цветная альтернатива и стихотворение.

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Автором стихотворений выступил известный детский поэт и писатель Андрей Усачев. Он в игровой форме объяснил о сложных устройствах простыми словами. Таким образом, в первый раз в стихотворной форме рассказывается о гидравлическом молоте, направляющем каркасе – кондукторе и установке для погружения свай на глубину до 90 метров.

Скачать раскраску про керченский мост можно здесь: http://www.most.life/media/documents/paintbook.pdf

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