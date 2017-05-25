Расписание дополнительных междугородних автобусных рейсов в Керчи

На автовокзале Керчи вводятся дополнительные рейсы как прямых так и проходящих автобусов. Уехать на материк или по Крыму можно практически в любое время суток – были бы билеты.

Специальных дополнительных рейсов из материковых городов России, проходящих через Керчь, в мае-июне ожидается несколько. Так, появляются дополнительные рейсы из Донецка до Севастополя и Ялты, проходящих через Керчь. Дополнительные дневные рейсы до Севастополя будут проходить только 27, 29 мая, 3, 5 июня. До Ялты – только 23, 26, 27, 29, 30 мая, 2, 3, 4, 5 июня.

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Также, 31 мая, 7, 16, 23 июня добавляются четыре рейса из Белгорода до Симферополя и Севастополя. Все автобусы также проходят через Керчь и отправляются по Крыму в 07:31 утра. Прямые рейсы Керчь-Белгород будут ходить только 26, 30 мая, 2, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 июня.

Также, стоит отметить, что с 14 июня из Керчи начинают ходить регулярные рейсы на Москву. Рейсы будут отходить ежедневно в 15:40.

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В любом случае, о подробном расписании рейсов можно узнавать на сайте KerchINFO.com, или же непосредственно на автовокзале Керчи, на сайте керченского автовокзала, где расположена актуальная информация на ближайшие 14 дней.

И не забывайте, что в Крыму летом жарко не только из-за погоды, но и из-за ситуации на дорогах, так что поездки необходимо планировать с учетом этого фактора.

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