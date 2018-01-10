Расписание киносеансов в ДК «Корабел»

Новогодние каникулы закончились. Зима только пытается ворваться в керченскую погоду. У керчан есть отличная возможность приятно провести время и продолжить отдыхать. Для любителей культурного отдыха в теплой атмосфере ДК «Корабел» предлагает к просмотру последние новинки кинематографа.
11 января (четверг) Большой зал
10:00 – «Движение вверх» 2D
12:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
14:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
20:00 – «Движение вверх» 2D
Малый зал
10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
12:30 – «Праздничный переполох» 2D
14:15 – «Фердинанд» 3D
16:30 – «Чудо-Юдо» 3D
18:00 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
20:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
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12 января (пятница) Большой зал
13 января (суббота) Большой зал
10:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
11:30 – «Движение вверх» 2D
9:30 – «Движение вверх» 2D
12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
13:30 – «Фердинанд» 3D
14 января (воскресенье) Большой зал
10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
12:00 – «Фердинанд» 3D
20:00 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
10: 00 -«Движение вверх» 2D
12:40 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
14:45 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
16:10 – «Фердинанд» 3D
18:10 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
20:30 – «Движение вверх» 2D
16 января (вторник) Большой зал
10:00 – «Движение вверх» 2D
12:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D
14:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
20:00 – «Движение вверх» 2D
17 января (среда) Большой зал
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