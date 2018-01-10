Новогодние каникулы закончились. Зима только пытается ворваться в керченскую погоду. У керчан есть отличная возможность приятно провести время и продолжить отдыхать. Для любителей культурного отдыха в теплой атмосфере ДК «Корабел» предлагает к просмотру последние новинки кинематографа.

Расписание киносеансов в ДК «Корабел» на 11-17 января

11 января (четверг) Большой зал

10:00 – «Движение вверх» 2D

12:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

14:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

20:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

12:30 – «Праздничный переполох» 2D

14:15 – «Фердинанд» 3D

16:30 – «Чудо-Юдо» 3D

18:00 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

20:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

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12 января (пятница) Большой зал

10:00 – «Движение вверх» 2D

12:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

14:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

20:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

12:30 – «Праздничный переполох» 2D

14:15 – «Фердинанд» 3D

16:30 – «Чудо-Юдо» 3D

18:00 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

20:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

13 января (суббота) Большой зал

10:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

11:30 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

9:30 – «Движение вверх» 2D

12:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:30 – «Фердинанд» 3D

14 января (воскресенье) Большой зал

10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

12:00 – «Фердинанд» 3D

20:00 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

Малый зал

10: 00 -«Движение вверх» 2D

12:40 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

14:45 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

16:10 – «Фердинанд» 3D

18:10 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

20:30 – «Движение вверх» 2D

16 января (вторник) Большой зал

10:00 – «Движение вверх» 2D

12:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

14:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

20:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

12:30 – «Праздничный переполох» 2D

14:15 – «Фердинанд» 3D

16:30 – «Чудо-Юдо» 3D

18:00 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

20:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

17 января (среда) Большой зал

10:00 – «Движение вверх» 2D

12:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

14:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

20:00 – «Движение вверх» 2D

Малый зал

10:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

12:30 – «Праздничный переполох» 2D

14:15 – «Фердинанд» 3D

16:30 – «Чудо-Юдо» 3D

18:00 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

20:30 – «Кто наш папа, чувак?» 2D

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