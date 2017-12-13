Расписание киносеансов в ДК «Корабел»

Расписание киносеансов в ДК «Корабел»
Декабрь 13 14:01 2017

Не знаете куда сходить в свободное время? Керченский Дворец культуры «Корабел» приглашает в свои новые кинозалы. В репертуаре ДК самые последние новинки кино и мультфильмов, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

14 декабря (Четверг)

Большой зал:
10:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «Санта и компания»
20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D

Малый зал:
10:30 – «Санта и компания»
12:30 – «МУЛЬТ в кино №64»
13:30 – «Очень плохие мамочки 2»
18:30 – «Новогодний переполох»
20:30 – «Легенда о Коловрате»

15 декабря (Пятница)

Большой зал:
10:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «Санта и компания»
20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D

Малый зал:
10:30 – «Санта и компания»
12:30 – «МУЛЬТ в кино №64»
13:30 – «Очень плохие мамочки 2»
15:30 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
18:30 – «Новогодний переполох»
20:30 – «Легенда о Коловрате»

16 декабря (Суббота)

Большой зал:
12:30 – «Эспен в королевстве Троллей»
18:00 – «Санта и компания»
20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D

Малый зал:
10:30 – «Санта и компания»
12:30 – «МУЛЬТ в кино №64»
13:30 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
16:30 – «Очень плохие мамочки 2»
18:30 – «Новогодний переполох»
20:30 – «Легенда о Коловрате»

17 декабря (Воскресенье)

Большой зал:
10:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
18:00 – «Санта и компания»
20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D

Малый зал:
10:30 – «Санта и компания»
12:30 – «МУЛЬТ в кино №64»
13:30 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
16:30 – «Очень плохие мамочки 2»
18:30 – «Новогодний переполох»
20:30 – «Легенда о Коловрате»

19-20 декабря (вторник-среда)

Большой зал:
10:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
13:00 – «Эспен в королевстве Троллей»
15:00 – «Санта и компания»
20:00 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D

Малый зал:
10:30 – «Санта и компания»
12:30 – «МУЛЬТ в кино №64»
13:30 – «Очень плохие мамочки 2»
15:30 – «Звездные войны. Последние джедаи» 3D
18:30 – «Новогодний переполох»
20:30 – «Легенда о Коловрате»


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