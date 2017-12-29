Расписание кинотеатра в ДК «Корабел» на новогодние праздники

Керченский Дворец культуры «Корабел» приглашает в свои новые кинозалы. В репертуаре ДК самые последние новинки кино и мультфильмов, которые будут интересны как взрослым, так и детям.

30 декабря суббота

Большой зал:

9:00 – «Движение вверх» 2D

11:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:00 – «Фердинанд» 3D

20:30 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

Малый зал:

14:15 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

15:40 – «Фердинанд» 3D

17:45 – «Ёлки новые» 2D

19:25 – «Звёздные войны: Последние джедаи» 3D

22:10 – «Движение вверх» 2D

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01 января понедельник

Большой зал:

09:00 – «Движение вверх» 2D

11:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:00 – «Фердинанд» 3D

15:00 – «Ёлки новые» 2D

16:35 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

Малый зал:

09:30 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

11:40 – «Движение вверх» 2D

14:15 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

15:40 – «Фердинанд» 3D

17:45 – «Ёлки новые» 2D

02 января вторник

Большой зал

09:00 – «Движение вверх» 2D

11:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

13:00 – «Фердинанд» 3D

15:00 – «Чудо-Юдо» 3D

16:25 – «Ёлки новые» 2D

18:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

19:25 – «Движение вверх» 2D

21:50 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

Малый зал

09:10 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

11:20 – «Движение вверх» 2D

13:50 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

15:15 – «Фердинанд» 3D

17:20 – «Ёлки новые» 2D

19:00 – «Праздничный переполох» 2D

21:05 – «Звёздные войны: Последние джедаи» 3D

03 января среда

Малый зал

09:30 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D

11:40 – «Движение вверх» 2D

14:10 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D

15:35 – «Фердинанд» 3D

17:30 – «Чудо-Юдо» 3D

18:55 – «Праздничный переполох» 2D

21:00 – «Звёздные войны: Последние джедаи» 3D

Приобрести и забронировать билеты можно в кассе ДК «Корабел» или по тел. +7 978 853 30 35

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