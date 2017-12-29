Расписание кинотеатра в ДК «Корабел» на новогодние праздники

Керченский Дворец культуры «Корабел» приглашает в свои новые кинозалы. В репертуаре ДК самые последние новинки кино и мультфильмов, которые будут интересны как взрослым, так и детям.
30 декабря суббота
Большой зал:
9:00 – «Движение вверх» 2D
11:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
13:00 – «Фердинанд» 3D
20:30 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
Малый зал:
14:15 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
15:40 – «Фердинанд» 3D
17:45 – «Ёлки новые» 2D
19:25 – «Звёздные войны: Последние джедаи» 3D
22:10 – «Движение вверх» 2D
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01 января понедельник
09:00 – «Движение вверх» 2D
11:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
13:00 – «Фердинанд» 3D
15:00 – «Ёлки новые» 2D
16:35 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
09:30 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
11:40 – «Движение вверх» 2D
14:15 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
15:40 – «Фердинанд» 3D
17:45 – «Ёлки новые» 2D
02 января вторник
Большой зал
09:00 – «Движение вверх» 2D
11:30 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
13:00 – «Фердинанд» 3D
15:00 – «Чудо-Юдо» 3D
16:25 – «Ёлки новые» 2D
18:00 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
19:25 – «Движение вверх» 2D
21:50 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
Малый зал
09:10 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
11:20 – «Движение вверх» 2D
13:50 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
15:15 – «Фердинанд» 3D
17:20 – «Ёлки новые» 2D
19:00 – «Праздничный переполох» 2D
21:05 – «Звёздные войны: Последние джедаи» 3D
03 января среда
09:30 – «Джуманджи: Зов джунглей» 3D
11:40 – «Движение вверх» 2D
14:10 – «Три богатыря и принцесса Египта» 2D
15:35 – «Фердинанд» 3D
17:30 – «Чудо-Юдо» 3D
18:55 – «Праздничный переполох» 2D
21:00 – «Звёздные войны: Последние джедаи» 3D
Приобрести и забронировать билеты можно в кассе ДК «Корабел» или по тел. +7 978 853 30 35
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