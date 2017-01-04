Рождество — важнейший праздник для всех крестьян. Церковный устав называет Рождество «второй Пасхой» и отводит ему исключительное место среди дней литургического года.
Праздник Рождества, согласно учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предсказывает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.
Многие керчане пойдут на Рождество в церковь, поэтому редакция KerchINFO.com публикует расписание рождественского богослужения в храмах города.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
ул. Льва Толстого, 161, Керчь, Россия
5 января вечерняя с 16:00
6 января утренняя 8:00, вечерняя с 18:00
7 января утренняя с 8:00, вечерняя с 16:00
Служба идет около трех часов.
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Храм Святой Великомученицы Ирины
ул. Шлагбаумская, д. 32. Керчь, Россия
5 января молебен 9:30, Панихида 10:00
6 января молебен 9:30, Панихида 10:00, Всенощное бдение 16:00
7 января Литургия 8:00, Всенощное бдение 16:00
Храм Святого Иоанна Предтечи
ул. Дмитрова, 2, Керчь, Россия
6 января Литургия с 23:00 до 5:00
7 января молебен с 16:00