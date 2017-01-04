Рождество — важнейший праздник для всех крестьян. Церковный устав называет Рождество «второй Пасхой» и отводит ему исключительное место среди дней литургического года.

Праздник Рождества, согласно учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предсказывает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

Многие керчане пойдут на Рождество в церковь, поэтому редакция KerchINFO.com публикует расписание рождественского богослужения в храмах города.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

ул. Льва Толстого, 161, Керчь, Россия

5 января вечерняя с 16:00

6 января утренняя 8:00, вечерняя с 18:00

7 января утренняя с 8:00, вечерняя с 16:00

Служба идет около трех часов.

Читайте: Храмы Керчи

Храм Святой Великомученицы Ирины

ул. Шлагбаумская, д. 32. Керчь, Россия

5 января молебен 9:30, Панихида 10:00

6 января молебен 9:30, Панихида 10:00, Всенощное бдение 16:00

7 января Литургия 8:00, Всенощное бдение 16:00

Храм Святого Иоанна Предтечи

ул. Дмитрова, 2, Керчь, Россия

6 января Литургия с 23:00 до 5:00

7 января молебен с 16:00

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

