Распространение наркотиков путем «закладок» влечет уголовную ответственность!

Полиция информирует граждан об уголовной ответственности за участие в распространении синтетических и иных наркотических средств и психотропных веществ путем «закладок» то есть создания мест хранения наркотического вещества.

Организаторы преступного наркобизнеса для распространения наркотиков подбирают через сеть «Интернет», как правило, молодых лиц, желающих быстро заработать, и используют их в качестве посредников для закладки наркотиков. В данном случае посредник не встречается ни с организаторами наркобизнеса, ни с покупателями. Потребитель оформляет заказ наркотических и психотропных веществ через интернет, после чего ему сообщают координаты приобретенного товара. Посредники полагают, что в данном случае им не грозит уголовная ответственность.

Лица, участвующие в распространении наркотиков, путем наводок, создания закладок — мест хранения наркотиков, подвергаются ответственности за сбыт наркотических средств в составе организованной группы (ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до двадцати лет.

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Правоохранители призывают граждан не идти на уловки злоумышленников, не вступать в преступное сообщество.

Во избежание фактов вовлечения молодых людей в наркобизнес, а также потребления наркотических средств и психотропных веществ, призываем родителей обратить особое внимание на переписку в социальных сетях своих детей, SMS-сообщения, круг общения, группы социальных сетей в которых они состоят.

В случае если Вам стала известна информация о фактах распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также местах координации лиц, употребляющих наркотики, незамедлительно сообщите данную информацию в полицию (36561) 6-11-93, 102 или +79788339544.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи



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