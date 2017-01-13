Дорога в район Аршинцево словно, после бомбежки. Водителям приходится выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы.

Дорожное покрытие в Керчи, как и во всем регионе оставляет желать лучшего. Это не новость для каждого водителя. Однако то, что происходит с центральной дорогой в районе Аршинцево, сложно описать.

Читатель KerchINFO.com поделился с редакцией видеозаписью, на которой запечатлен путь, который изо дня в день многим керчанам и гостям города приходится преодолевать

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На аппаратном совещании Глава администрации города Владимир Подлипенцев задал аналогичный вопрос подрядчикам. Оказалось, что последний рассчитывал завершить работы до конца 2016 года, но помешала непогода. Сегодня ожидается приход техники и, если позволят погодные условия, в ближайшие дни приступят к работам.

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