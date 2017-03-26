Разгромное дерби городов-героев: Севастополь сильнее Керчи

Самый интересный матч очередного футбольного тура Премьер лиги КФС завершился разгромной победой Севастополя над керченским «Океаном».

Футбольные болельщики двух городов-героев Крыма с нетерпением ожидали очередной встречи своих клубов в очном противостоянии. Ведь в главном футбольном турнире полуострова вновь появилась интрига: сразу три команды претендуют на звание чемпиона Крыма. И если керчанам победа нужна была для того, чтобы не оторваться от лидирующего пелетона, то для «Севастополя» потеря очков в дерби никак не входила в планы.

Матч на скользком и вязком из-за дождя поля начался без раскачки. Севастопольцы на правах хозяев больше атаковали, «Океан» пытался наладить контроль над мячом и опасно контратаковать.

В начале матче запомнился удар, который пришелся мимо ворот, керчанина Грищенко и мгновенная «ответка» «Севастополя», когда Жабокрицкий ударом через себя проверил бдительность Пилипенко.

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Постепенно на правах хозяев поля инициативу на поле взяли на себя севастопольцы. Раз за разом создавая опасные момент у ворот «Океана», они так же их легко транжирили. Но на 20-ой минуте матча количество перешло в качество, и Прокопенко, продавив защитника, забил гол головой после подачи углового.

Через минуту «Океан» мог сравнять счет, но сначала в районе 11-метровой отметки кому-то из керчан не удалось нанести удар по мокрому мячу, и тут же не смог точно пробить Борис Гогичаишвили.

Игра пошла на встречных курсах. Игроки «Севастополя» несколько раз выходили один на один с Анатолией Пилипенко, а у керчан мог отличиться Игорь Зубко, но из выгодного положения пробил рядом со штангой.

В конце тайма сказалась старая «болезнь» керчан: они пропустили «гол в раздевалку». Это Кива технично разобрался с обороной «Океана» и бильярдным ударом уложил мяч под дальнюю штангу. В этом случае нужно отметить и всю комбинацию Севастополя, которая привела к голу.

После перерыва на поле царила только одна команда. Севастопольцы поймали кураж и забили еще безответных 4 мяча. Подсластить горечь поражения мог гол престижа, но Радик Юсупов на какие-то миллиметры промахнулся, замыкая прострел Максима Тазетдинова.

6:0… Такого поражения керченский «Океан» не испытывал в истории Премьер лиге Крымского футбольного союза еще ни разу…

Следующий матч керчане проведут дома против «Крымтеплицы» из Молодежного. Матч состоится 2 апреля в 15:00 на стадионе имени 50-летия Октября.



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