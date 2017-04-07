Разрывной «Stand Up» в Керчи

Юмористические вечера в Керчи — отличная традиция, которая определённо нравится горожанам. Уже третий раз disco hall «Камелот» в Керчи радует керчан проект «Stand Up». Гостям дарили улыбки уже полюбившиеся местные стенд-ап артисты и профессиональные комики из материковой части России.

Кто не любит посмеяться над собой и над курьёзными жизненными ситуациями? Все! Потому «Stand Up» в Керчи набирает стремительную популярность и собирает полный зал зрителей.

В этот раз перед гостями выступали керченские юмористы: Жорес Бондаренко, Никита Краснолуцкий, Александр Нинидзе, Андрей Антоненко, Гайдай Евгений и Ольга Дронова.

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Также керченскую публику веселили такие титулованные стендаперы, как:

Дмитрий Бавин — резидент Stand Up KRD,

резидент Comedy Club Kuban style (г. Краснодар).

Леонид Кулаков — полуфиналист проекта «Comedy Баттл».

В составе дуэта «По Братски» (г. Краснодар)

Арсен Арутюнян — резидент Stand Up KRD, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ в 2017 году, команда — Юлии Ахмедовой! (г. Краснодар).

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