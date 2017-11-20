Развитие спорта в Керчи: 10 площадок, каток и бассейн

Программу развития спорта в Керчи доработали, теперь её отправят на согласование в финансовое управление, а затем на подпись к главе керченской Администрации. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Городского совета Николай ГУСАКОВ.

Совещание по вопросам развития спорта в нашем городе, прошло сегодня совместно с Сергеем БОРОЗДИНЫМ, Николаем ЗОТОВЫМ, Евгением АДАМЕНКО, председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, молодежи и спорта Дмитрием АНДРОПУЛО, а также представителем профильного отдела администрации Гайане ГУРГЕНЬЯНОМ. Программой предусмотрены проектно-изыскательские работы на 4 ФОКа, (физкультурно-оздоровительных комплекса – прим.ред.), крытую ледовую площадку, бассейн и 10 спортивных площадок. Руководство городской администрации поддержало программу в предложенном виде.

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По результатам встречи было решено подключить к координации вопроса управление единого заказчика городской администрации. Как отмечает Николай ГУСАКОВ, содействие УЕЗ будет прописано и в самой программе.

Напомним, ранее мы писали о том,что в ходе обсуждения проекта городского бюджета программа развития спорта была не до конца подготовлена. Теперь, доработанный документ, рассмотренный главой Администрации должно рассмотреть и вынести по нему решение финансовое управление.



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