Развитие спорта в Керчи: ледовый дворец, бассейн и площадки для ГТО

В Керчи утверждена программа развития спорта в городе на 2018-2020 год. Документ подписан главой администрации Керчи Сергеем БОРОЗДИНЫМ и фигурирует в бюджете города на ближайшие 3 года. Об этом рассказывает председатель комиссии по культуре, науке, образованию и спорту Дмитрий АНДРОПУЛО керченскому телевидению.

Разработкой непосредственной программы с 2014 года занималась комиссия по культуре, науке, образованию и спорту.

Согласно проекту, в течение следующих 3-х лет в городе будут построены 4 физкультурно-оздоровительных комплекса с залами для игровых командных видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол), а также борцовскими залами и помещениями для тяжелой атлетики. Кроме того, в Керчи появится ледовый дворец, бассейн и 10 площадок для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО.

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«Предпочтение будет отдаваться олимпийским видам спорта. Мы это направление хотим развивать, чтобы потенциал керчан был направлен на спорт больших достижений», – добавляет председатель комиссии по культуре, науке, образованию и спорту.

Первый год будет посвящен разработке проектно-сметной документации, а последующие 2 года будут посвящены реализации самого проекта.

Дмитрий АНДРОПУЛО рассказывает, что разработка проектно-сметной документации будет осуществляться за счет бюджета города и обойдется в сумму около 75 000 000 рублей.

«Это самые большие инвестиции за все время существования города Керчи в спорт», – рассказывает Дмитрий АНДРОПУЛО.

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На само капитальное строительство планируется использовать финансовые средства ФЦП по развитию спорта или деньги, предоставляемые в рамках различных программ по развитию спорта в Крыму.

Следует отметить, что спортивные объекты будут расположены не только в центре Керчи, но и в других районах города. Так, например, предполагается, что ледовый дворец и бассейн будут находиться в районе Ворошилова.

«Я настаиваю на том, чтобы один из объектов располагался в поселке Аджимушкай», – комментирует председатель комиссии по культуре, науке, образованию и спорту.

Дмитрий АНДРОПУЛО также отмечает, что проект развития спорта в городе составлялся, основываясь на мнениях и желаниях керчан.



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