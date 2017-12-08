Развитие спорта в Керчи: ледовый дворец, бассейн и площадки для ГТО

В Керчи утверждена программа развития спорта в городе на 2018-2020 год. Документ подписан главой администрации Керчи Сергеем БОРОЗДИНЫМ и фигурирует в бюджете города на ближайшие 3 года. Об этом рассказывает председатель комиссии по культуре, науке, образованию и спорту Дмитрий АНДРОПУЛО керченскому телевидению.
Разработкой непосредственной программы с 2014 года занималась комиссия по культуре, науке, образованию и спорту.
Согласно проекту, в течение следующих 3-х лет в городе будут построены 4 физкультурно-оздоровительных комплекса с залами для игровых командных видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол), а также борцовскими залами и помещениями для тяжелой атлетики. Кроме того, в Керчи появится ледовый дворец, бассейн и 10 площадок для игровых видов спорта и сдачи норм ГТО.
Читайте: Российских спортсменов отстранили от Олимпийских игр
«Предпочтение будет отдаваться олимпийским видам спорта. Мы это направление хотим развивать, чтобы потенциал керчан был направлен на спорт больших достижений», – добавляет председатель комиссии по культуре, науке, образованию и спорту.
Первый год будет посвящен разработке проектно-сметной документации, а последующие 2 года будут посвящены реализации самого проекта.
Дмитрий АНДРОПУЛО рассказывает, что разработка проектно-сметной документации будет осуществляться за счет бюджета города и обойдется в сумму около 75 000 000 рублей.
«Это самые большие инвестиции за все время существования города Керчи в спорт», – рассказывает Дмитрий АНДРОПУЛО.
Читайте: Керчане стали первыми в соревнованиях по гиревому спорту
На само капитальное строительство планируется использовать финансовые средства ФЦП по развитию спорта или деньги, предоставляемые в рамках различных программ по развитию спорта в Крыму.
Следует отметить, что спортивные объекты будут расположены не только в центре Керчи, но и в других районах города. Так, например, предполагается, что ледовый дворец и бассейн будут находиться в районе Ворошилова.
«Я настаиваю на том, чтобы один из объектов располагался в поселке Аджимушкай», – комментирует председатель комиссии по культуре, науке, образованию и спорту.
Дмитрий АНДРОПУЛО также отмечает, что проект развития спорта в городе составлялся, основываясь на мнениях и желаниях керчан.