«Разводят» при помощи Avito: не попадитесь

В последнее время в городе опять активизировались интернет-мошенники. Последняя волна до сегодняшнего момента была осенью прошлого года. Тогда на телефоны керчан рассылались сообщения типа «Думаю о тебе, смотря на фото». И ссылка якобы на фото.

Но, если открыть эту ссылку (что многие жители нашего города по неосторожности и делали), то помимо того, что телефон начинал рассылать сообщения «Думаю о тебе…» с вашего номера, так еще и «выедались» все средства с вашего мобильного счета, а в худшем случае мобильный аппарат превращался в «кирпич».

Сейчас мошенники придумали новую уловку. Сейчас на ваш телефон приходит сообщение «Пишет Екатерина (или какой-нибудь другой персонаж), ваше ведь? Готовы глянуть, –», – и ссылка якобы на популярный портал бесплатных объявлений Avitо. Поскольку многие пользуются сервисом Avito, наверняка нашлись «счастливчики», открывшие их и пожалевшие об этом. В любом случае, пользователи соцсетей, сталкивавшиеся с такой проблемой, рекомендуют не открывать никаких ссылок, а напрямую звонить на номер, с которого пришло смс. В большинстве случаев, мошенники начинают паниковать, и просто не берет трубку или сбрасывают звонок.

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Кроме того, в последнее время начались проявляться схемы классического «развода» людей, которые реально что-то продают на Avito. Это коснулось и керчан.

Махинация проста. Вам звонит человек и говорит, что хотел бы приобрести то, что вы продаете. Но не себе, а в подарок, к тому же он сейчас не в городе, поэтому обещает перевести средства сегодня же вам на счет, а сейчас подъедут рабочие или его знакомые и заберут вещь. Вам же нужно сохранить чек с банкомата о переводе.

Расчет идет на то, что по незнанию человек, поверив обещаниям, отдает вещи «друзьям», и ждет обещанного перевода, который естественно никогда не придет.

Подобные сообщения о возможном мошенничестве встречаются и в других регионах России. Причем злоумышленники не брезгуют ничем, ни бытовой техникой, ни домашним скотом. Так что никогда не забывайте о предосторожности и всегда вдумчиво проводите любые сделки.



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